Bölgenin en büyük Besi OSB’si Elbistan’a kuruluyor Başkan Gürbüz, Elbistan TDİOSB’nin, 60 bin baş olan kapasitesinin tam olarak kullanılması durumunda kent ekonomisine yaklaşık 500 milyon TL’lik bir döngüyü harekete geçireceğini, diğer boyutun da 5 bin kişilik istihdam olduğunu belirtti

Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Elbistan Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesine ilişkin Kuruluş Protokolü’nün onaylandığını söyledi. Projenin hayata geçmesiyle Elbistan’da hayvancılık ve tarım sektörünün bambaşka bir boyut kazanacağının belirten Başkan Gürbüz, “Bölgemizin en büyük hayvancılık projesine ev sahipliği yapacağız” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendiği Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) resmi tüzel kişiliğini kazanmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Tüzel kişiliğin onaylanmasıyla birlikte yatırımın hayata geçmesi için önemli bir kapı aralandığını anlatan Başkan Gürbüz, TDİOSB’nin bünyesindeki tesislerle birçok sektörü kapsayacak şekilde bir proje olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliği ile oluşturulan projenin, kırsal kalkınmadaki lokomotif özelliğine dikkati çeken Başkan Gürbüz, “Tarım ve hayvancılık, sanayi yatırımları ile entegre halinde ilçeye ve bölgeye değer katacak” şeklinde konuştu.

Gürbüz, şöyle devam etti:

“TDİOSB, Doğan Mahallesi’nde 2 bin 800 dönümlük alanda kurulacak ve toplam 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesi bulunacak. Bu kapasite, birçok ilimizin hayvan varlığından bile yüksek bir rakam. Elbistan’da üretilen et ürünleri, sadece ülkemizin değil birçok ülkenin de ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacak. Projenin yatırıma dönüşmesindeki kritik aşamayı geçmemizdeki katkısından dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye, bu süreci yakından takip ederek destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’a, bölge milletvekillerimize, Kahramanmaraş Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e teşekkür ederim.”

Yatırım için talep toplama işlemlerine başlanacağını bildiren Başkan Gürbüz, “TDİOSB’de 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık olmak üzere yaklaşık 300 işletme yer alacak. 500 başlık et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak. Elbistan TDİOSB'nin işletmelerinde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde yaklaşık 5 bin kişi istidam edilecek. 14 MW gücündeki biyogaz tesisinin yanı sıra işletmelerin çatısı da güneşten elektrik üretimine uygun olarak yapılacak” bilgilerini aktardı.

