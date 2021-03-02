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5 bin kişinin istihdam edileceği OSB için imzalar atıldı

DHA

5 bin kişinin istihdam edileceği OSB için imzalar atıldı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesi 'nin(TDİOSB) kuruluş protokolü imzalandı. Elbistan Belediye Başkanı ve TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, yakında talep toplamaya başlayacakları projenin 60 bin baş hayvan kapasiteli olacağını ve 5 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası arasında kuruluş protokolü imzalanan Elbistan TDİOSB, Doğan Mahallesi'nde 2 bin 800 dönümlük alana yapılacak. Bölgenin en büyük hayvancılık projesi olacak TDİOSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 60 bin baş hayvan kapasiteli olan projenin kapasitesinin tam olarak kullanılması durumunda kent ekonomisine yaklaşık 500 milyon TL´lik bir döngüyü harekete geçireceğini belirtti.
5 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
Projenin bölgede kırsal kalkınmada lokomotif özelliği göreceğini ifade eden Gürbüz, talep toplamaya çok yakında başlayacaklarını söyledi. Başkan Gürbüz, şöyle deva etti:
"TDİOSB, Doğan Mahallesi´nde 2 bin 800 dönümlük alanda kurulacak ve toplam 60 bin büyükbaş hayvan kapasitesi bulunacak. Bu kapasite, birçok ilimizin hayvan varlığından bile yüksek bir rakam. Elbistan´da üretilen et ürünleri, sadece ülkemizin değil, birçok ülkenin de ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşacak."
Yatırım için talep toplama işlemlerine başlanacağını bildiren Başkan Gürbüz, "TDİOSB´de 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık olmak üzere yaklaşık 300 işletme yer alacak. 500 başlık et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için işleme tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak. Elbistan TDİOSB'nin işletmelerinde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atık su arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde yaklaşık 5 bin kişi istidam edilecek. 14 MW gücündeki biyogaz tesisinin yanı sıra işletmelerin çatısı da güneşten elektrik üretimine uygun olarak yapılacak. Projenin yatırıma dönüşmesindeki kritik aşamayı geçmemizdeki katkısından dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli´ye, süreci yakından takip ederek destek veren AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal´a, bölge milletvekillerimize, Kahramanmaraş Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun´a ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör´e teşekkür ederim."DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-03-02 11:51:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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