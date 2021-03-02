Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, KahramanarmaşAdana karayolu üzerindeki fabrikanın pamuk deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine çok yısa itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dev pamuk balyalarının yandığı olay yerinde fabrika işçileri ise zarar görmeyen pamuk balyalarını fabrikanın dışına attı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.