Kahramanmaraş’ta fabrika yangını drone ile görüntülendi

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın devam ederken, yangının boyutu drone ile havadan görüntülendi.



Yangın, akşam saatlerinde KahramanmaraşAdana karayolu üzerinde bir tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkmış, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme işlemleri devam ederken, bir yanda da işçiler pamuk balyalarını depodan dışarı çıkarmak için adeta zamanla yarıştı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, polis ekipleri de Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA) araçlarıyla da müdahale ediyor. Yangın devam ederken, gökyüzüne yükselen alevler havadan drone ile görüntülendi. Yangının sabahın erken saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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