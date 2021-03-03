Kahramanmaraş’ta huzur uygulaması: 6 kişi yakalandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen huzur ve güvenlik uygulamasında çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta polis ekiplerinin Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek, asayiş ve trafik düzenini sağlamak amacıyla huzur denetimi yapıldı. İl merkezi ve ilçelerde 553 polisin katılımlarıyla yapılan huzur uygulamasında, 2 bin 232 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Sosyal mesafe ve maske takma hususlarında 129 iş yeri, 23 park bahçe, bin 301 araç denetlendi. 7 kişiye maske takmamaktan ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan, 3 kişiye ise kabahatler kanununa istinaden idari ceza yazıldı. Kapanma saatlerine uymayan 1 işyerine tutanak tanzim edildi.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise, bin 301 araç kontrol edildi. 45 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlallerden 27 bin 969 lira para cezası uygulandı. 4 araç trafikten men edildi.

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