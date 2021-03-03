Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIKahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangına yaklaşık 40 itfaiye personeli, 20 itfaiye aracı, 4 iş makinesiyle müdahale etti. Saatler süren söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında deponun yarısı yanarak çökerken, büyük çapta hasar meydana geldi.Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-03-03 05:28:56



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