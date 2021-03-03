Büyükşehir ekiplerine karla mücadele eğitimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, AFAD İl Müdürlüğü tarafından çığda arama kurtarma ve karla mücadele eğitimi verildi. Eğitimlere, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Yedikuyular Kayak Merkezi’nde görevli 200 personel katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele ve çığda arama kurtarma eğitimi aldı. Kahramanmaraş Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzmanları tarafından verilen eğitimlere, Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Yedikuyular Kayak Merkezi’nde görevli personeller katıldı.

Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen eğitimlerde ekiplere teknik arama kurtarma teçhizatları, karla mücadele teorik bilgileri ve bölge topografyasına ilişkin bilgiler aktarıldı.

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