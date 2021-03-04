Kahramanmaraş’ta kardeşlik rüzgarı

Kahramanmaraş'ta “Zeytin Ağacı Tiyatro Oyunu ve Kardeşlik Durakları Konseri” gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Yunus Emre Enstitüsü Merkez Müdürü Ramazan Yılmaz, Azez Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fikret Çıtak, Kültür Sanat Koordinatörü Mert Talat Dilekçioğlu ile vatandaşlar katıldı.
Azez Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerinden oluşan “Zeytin Ağacı” isimli tiyatro grubu ile enstitü bünyesinde oluşturulan müzik grubunun yer aldığı programda, Suriye iç savaşından doğan zorluklar sahnelendi.
Gösterimi sonrası Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Şükriye Tutkun tarafından verilen konserde kardeşlik türküleri söylendi.
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