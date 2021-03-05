Kahramanmaraşlı Şehit Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir’in ailesine acı haber verildi Kahramanmaraşlı Şehit Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir’in ailesine acılı haberi verilmesini arından evin etrafına Türk bayraklarıyla donatıldı

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Bitlis’in Tatvan kırsalında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 11 askerden biri olan Kahramanmaraşlı Şehit Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir’in (49) ailesine acılı haber verildi.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve askeri yetkililer, Demir'in şehadet haberini Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesi'nde ikamet eden babası Yaşar ile annesi Hatice Demir'e verildi. Haberin ardından ayakta durmakta güçlük çeken şehidin yakınlarını, yetkililer ile yakınları teselli etti. Şehidin baba ocağının bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Demir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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