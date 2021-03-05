Deprem Haftasında farkındalık eğitimi

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Kahramanmaraş'ta 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle, 'Deprem Farkındalık Eğitimi' düzenledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AFAD koordinasyonunda düzenlenen eğitim, “İlimizde Kurumlar Tarafından Afet Risk Azaltma İyi Uygulamaları” sergisinin ziyaretiyle başladı. “Depremde İlk 6 Saat” konulu tanıtım video gösterimi ile devam eden programda, olası bir deprem durumunda yapılabilecekler anlatıldı.

Depreme yönelik tedbirlerin ve uygulamaların anlatıldığı sunumlarla devam eden etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş "Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Tedbirleri ve Uygulamaları", AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun “IRAP ve Depremde Hayat Kurtaran Tedbirler” ve KSÜ Öğretim Üyesi Dr. Alican Kop “Kahramanmaraş İlimizin Depremselliği” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Düzenlenen eğitim programına Vali Ömer Faruk Coşkun’da katıldı.

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