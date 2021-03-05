Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi

DHA

Şehitlerin cenazeleri Kahramanmaraş'a getirildi


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerden Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49) ile Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) naaşı memleketleri Kahramanmaraş'a getirildi.
Ankara'da düzenlenen törenin ardından şehitlerin cenazeleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi. Şehitleri; aileleri ile Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.
Askeri uçaktan ilk olarak Ankara'daki törene katılan şehitlerin aileleri indi. Daha sonra Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz'ın Türk bayağına sarılı tabutları indirildi. Askerler tarafından omuzlara alınan şehitlerin naaşları cenaze nakil aracına taşınırken aileleri gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit Mehmet Demir'in cenazesi Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na götürülürken, şehit Nazmi Yılmaz'ın naaşı ise Afşin Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Demir, yarın saat 11.00'de merkez Onikişubat ilçesinin Hartlap Mahallesi'nde, Yılmaz ise saat 15.30'da Afşin ilçesinin Kuşkayası Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-03-05 18:44:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta pes dedirten görüntü Tırın kapısında ölümüne yolculuk Görüntüyü kaydeden kişi, "Ölecek yer arıyor görüyorsun" diyerek tepkisini dile getiriyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta pes dedirten görüntü Tırın kapısında ...
Deprem Haftasında farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Deprem Haftasında farkındalık eğitimi
Kahramanmaraş'ta dinamik denetimler başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta dinamik denetimler başladı
Kaza yapan zehir tacirleri çekici beklerken polisi karşılarında buldu
YEREL HABERLER Kaza yapan zehir tacirleri çekici beklerken polisi ...
Kahramanmaraşlı Şehit Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir’in ailesine acı haber verildi Kahramanmaraşlı Şehit Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir’in ailesine acılı haberi verilmesini arından evin etrafına Türk bayraklarıyla donatıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı Şehit Ast. Kd. Başçavuş Mehmet ...
Helikopter kazasında Şehit olan Kahramanmaraşlı Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Helikopter kazasında Şehit olan Kahramanmaraşlı Topçu ...
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
Mahçiçek: "Expo, Kahramanmaraş'ı uluslararası arenada prestij kazandıracak”
YEREL HABERLER Mahçiçek: "Expo, Kahramanmaraş'ı uluslararası arenada ...
Vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu
YEREL HABERLER Vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu
Kahramanmaraş’ta kardeşlik rüzgarı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kardeşlik rüzgarı
Özel öğrencilere moral
YEREL HABERLER Özel öğrencilere moral
Esnafa kurallar hatırlatıldı
YEREL HABERLER Esnafa kurallar hatırlatıldı
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 10 dakikada söndürüldü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın Yangın ...
Kahramanmaraş'ta ev yangınında karı koca yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ev yangınında karı koca yaralandı
Expo 2023 ilçelerde tanıtılıyor
YEREL HABERLER Expo 2023 ilçelerde tanıtılıyor
Büyükşehir ekiplerine karla mücadele eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir ekiplerine karla mücadele eğitimi
KMTSO'dan taksitli ticari kredi anlaşması
YEREL HABERLER KMTSO'dan taksitli ticari kredi anlaşması
Başkan Güngör: "Hemşehrilerimiz tedbiri elden bırakmadı"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Hemşehrilerimiz tedbiri elden ...
Küçük Ayşe’nin 5 yıllık sessizliği son buldu Kahramanmaraş’ta ilk kez yapılan ameliyat sonrası 5 yaşındaki Ayşe hem duyabiliyor, hem de konuşabiliyor
YEREL HABERLER Küçük Ayşe’nin 5 yıllık sessizliği son ...
Kahramanmaraş’ta yeni normal süreçte denetimler artırıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta yeni normal süreçte denetimler ...
Tekstil fabrikasındaki yangın 13 saatte kontrol altına alındı Çevredeki fabrikalara sıçraması engellenen yangında binlerce ton pamuk balyası yanarak kül oldu İtfaiye ekiplerinin yanı sıra emniyet güçlerinin de TOMA araçlarıyla destek verdiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasındaki yangın 13 saatte kontrol ...
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın (2)
Kahramanmaraş’ta huzur uygulaması: 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta huzur uygulaması: 6 kişi yakalandı