Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan 4 kişinin Suriye’de örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.