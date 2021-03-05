Kahramanmaraş’ta tefeci operasyonunda 4 tutuklama

Kahramanmaraş’ta tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ekonomik açıdan zor durumda olan 60 kişiye faizli para verip borçlandırdıkları iddiasıyla çalışma başlatmış ve 5 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı. Şüphelilerin, vatandaşlara para karşılığı senet imzalatarak icra takibi yapan tefecilik yaptıkları belirtildi.
Gözaltına alınıp 3 günlük sorgularının ardından adliyeye çıkarılan M.T, Y.Ş.T, K.T, A.D tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.I ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.