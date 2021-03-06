DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten 4 kişinin Kahramanmaraş'ta oldukları belirlendi. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüpheliler, salı günü Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ekiplerce yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 3 gün emniyette sorgulanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan 4 kişi, daha sonra tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-03-06 00:06:32



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