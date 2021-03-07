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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karlı dağda mahsur kalan 9 kişiyi jandarma kurtardı

İHA

Karlı dağda mahsur kalan 9 kişiyi jandarma kurtardı

Kahramanmaraş’ta karlı dağın zirvesine çıkan 9 kişinin yardımına jandarma ekipleri yetişti. Ekipler, halatlar yardımıyla 9 kişiyi güvenli bölgeye indirdi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 kişilik grup telesiyej ile karlı dağın tepesine sonra aşağıya yaya olarak inmek istedi. Arazinin karlı ve dik olması nedeniyle tepeden yaya olarak inemeyen vatandaşlar jandarmadan yardım istedi. Bölgede kurtarma ekibi olarak hazır bekleyen jandarma ekipleri 3 kar motoru ve 4 kişilik ekiple olay yerine intikal etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda tepede mahsur kalan 9 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye indirildi. Kurtarılan vatandaşlar ise jandarmaya teşekkür etti.

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