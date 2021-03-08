Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Pazarcık ilçesinde 3 ayrı noktada arama yaptı. Aramada, 1 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 4 gram plaka esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili I.H.K. (23), B.Y. (28), A.C. (21) ve H.Ç. (28) gözaltına alındı.

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