Kahramanmaraş'ın tek kadın taksi şoförü Hayriye Telek, geceleri kocasının gündüzleri kendisinin şoförlük yaptığını belirtti Telek: "Kadın olduğum için müşteriler şaşkınlıkla karşılıyor, işimi severek yapıyorum"

Kahramanmaraş’ın tek kadın taksi şoförü Hayriye Telek, işini severek yaptığını ve müşterilerin kendisini görünce şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta 3 çocuk annesi Hayriye Telek, taksi şoförlüğü yaparak hem eşine yardım ediyor, hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Necip Fazıl Şehir Hastanesi taksi durağında yaklaşık 7 aydır müşterilerini bekleyen Telek, işini çok sevdiğini söyledi. Kadın olduğu için kendisini gören müşteriler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını ifade eden Telek, şehir içi ve şehir dışına yolcu taşıdığını söyledi. Telek, “Kahramanmaraş’ta tek kadın taksi şoförü olarak görev yapıyorum. Sabah durağa gelir gelmez önce arabanın rutin temizliklerini yapıyorum. Eşime destek amaçlı birlikte çalışıyorum. Eşim gece, ben de gündüz çalışıyorum. Hasta getirip götürüyorum telefon açıyorlar bize bayan olduğumu duyunca, ‘a yanlış aradık’ diye tepki veriyorlar. Ben de, ‘hayır taksi aradınız galiba’ diyorum ve şaşırıyorlar” dedi.



"Müşteri ‘bu bayan ben bayanla gitmem’ dedi"

Görevdeyken ilginç anları da paylaşan kadın taksi şoförü Hayriye Telek, “Özellikle kadın müşterilerim benden çok memnunlar. Yeri geldikçe uzak şehirlere de gidebiliyorum. İki gün önce Gaziantep’teydim. Müşterilerin tepkisi çok güzel hepsinin çok hoşuna gidiyor. Başka bir taksi şoförü beni çağırdı ve onun da müşterisi vardı. Müşteri önce, ‘bu bayan ben bayanla gitmem’ dedi. Diğer taksi şoförü de, ‘hayır gidebilirsin gayet güvenilir bir taksi şoförü’ dedi. Götürdüm ve benden de memnun kaldılar. Numaramı aldılar. Biz kadınlar her zaman kendi ayakları üzerinde duruyoruz ve kadınlar güçlüdür. Biz kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Devlet büyüklerimden kendime bana küçük bir dinlenme yeri gibi bir küçük bir kulübe isteğim var. Bayan olarak arabanın içindeyim sürekli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.