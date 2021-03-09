Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti

DHA

Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Metin Çuhadar'ın (52) sol gözü, Korona virüs nedeniyle görme yetisini tamamen kaybetti. Korona virüsü yendikten 2 ay sonra sol gözünün tamamen karardığını belirten Çuhadar'a teşhisi koyan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, korona virüse bağlı olarak göz damarlarında tıkanıklık meydana geldiği için Çuhadar'ın görme yetisini kaybettiğini belirtti. KSÜ Tıp Fakültesi Kütüphanesi sorumlusu öğretim görevlisi Metin Çuhadar, Kasım ayında korona virüse yakalandı. Tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, tekrar işine dönen Çuhadar'ın 2 ay sonra sol gözü görme yetisini kaybetti. Görev yaptığı fakültenin göz polikliniğine müracaat eden Çuhadar'ı muayene eden KSÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Çuhadar'ın geçirdiği korona virüsün göz damarlarında tıkanıklığa neden olduğunu, bu nedenle de görme yetisini kaybettiğini belirledi.
"KORONAVİRÜSTEN DOLAYI BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEYİN GELECEĞİ HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"
4 çocuk babası Metin Çuhadar, korona virüsü çok rahat atlattığını, tedavi süresince de doktorun tüm uyarılarına uyup verdiği ilaçları da kullandığını söyledi. Daha önce gözüyle ilgili hiçbir rahatsızlık yaşamadığını, sol gözünün birden karardığını ifade eden Metin Çuhadar, korona virüse yakalanması ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Korona virüse kasım ayının başında yakalandım. 15 gün karantinada kaldık. 3 Şubat'ta gözümde güneş ışığı gibi bir şeyler parladı. İkinci gün görme kaybı başladı. Sonra KSÜ Tıp Fakültesi Göz Polikliniği'ne muayeneye geldim, damar tıkanıklığı teşhisi koydular ve oksijen tedavisine yönlendirdiler beni. 20 seans almama rağmen açılmadı, tekrar geldim ve düzelmeyeceğini öğrendik. Göz kapandı tamamen. Görme kaybının Covid'in kanı koyulaştırmasından dolayı pıhtı atmasından, göz damarlarının tıkaması nedeniyle olduğunu biliyoruz. Korona virüsten dolayı başıma böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi. Çünkü korona virüsü çok hafif atlattım, neredeyse nezle gibiydi, grip gibi bile değildi. Ama sonuçta böyle bir vakayla karşılaştık. Ağrı acı olmadı, sadece gözde görme kaybı oldu, 2 gün içinde tamamen gitti."
"VİRÜSÜN YOL AÇTIĞI EMBOLİLERDEN DOLAYI GÖZDEKİ DAMALAR TIKANIYOR"
 Prof. Dr. Gökhan Özdemir ise, korona virüsün tüm vücutta emboliler (damar tıkanıklığı) oluşturarak tüm damarları tıkadığını ve buna bağlı olarak da tahribat meydana geldiğini söyledi. Korona virüsün gözde pek çok dokuyu etkileyebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:
"Hastamız, tam görme kaybından yakınıyordu. Yaklaşık 2 ay öncesinden Covid'i geçirmiş, atlatmış ve iyileştikten bir ay sonra bir gözünde kalıcı görme kaybıyla karşımıza çıktı. Hastayı muayene ettiğimizde bir gözünü besleyen arterde, santral retinal arterinde tıkanıklık ve buna bağlı olarak kalıcı görme kaybını fark ettik. Covid, vücuttaki tüm organları etkileyip zarar verdiği gibi gözlere de zarar verebilir ve genellikle de verdiği zarar damar tıkanıklığı yüzünden oluyor. Virüsün yol açtığı kardiyovasküler komplikasyonlar ve embolilerden dolayı gözdeki damarlar tıkanıyor. Çünkü bu virüsün insan metabolizmasına verdiği zarar, son derece komplike ve karmaşık. Bu, virüsün hastalık sürecinde sitokin fırtınası gibi pek çok olay söz konusu ve bu tür sitokin fırtınası gibi benzer olayların insan vücudunda emboli yapması söz konusu. Bu emboliler hangi organda olursa o organın dizfonksiyonu olarak karşımıza çıkabiliyor. Muhtemelen bu sitokin fırtınasına benzer olayların gözümüzdeki embolileri de tetiklediğini, varsaymak doğru olabilir. Ne yazık ki bu tablo, geri dönüşümsüz bir tablo. Bu korona virüsün yol açtığı arter tıkanıklığına bağlı geri dönüşümsüz ve kalıcı bir görme kaybına yol açıyor. Bu da hastalarımız için çok olumsuz bir durum."
"HASTALIĞI NE KADAR HAFİF GEÇİRİRLERSE GEÇİRSİNLER KENDİLERİNE VERİLEN İLAÇLARI KULLANSINLAR"
Damaların, dokulara besin ve oksijen taşıdığını ve bu nedenle de hayati önem taşıdığını ifade eden Gökhan Özdemir, damalarda meydana gelebilecek emboli, yani tıkanma nedeniyle dokuların beslenemediğini, buna bağlı olarak da dokularda tahribat yaşandığına dikkat çekti. Gözlerdeki embolilerin daha mikro emboli olduğunu, bunun da gözdeki dokularda tahribat yaratarak görme kaybına yol açtığını belirten Özdemir, korona virüs hastalarını da uyararak, "Koronavirüs tanısı alan hastalarımız, hastalığı ne kadar hafif geçirirlerse geçirsinler kendilerine verilen ilaçları kullansınlar. Çünkü bu ilaçlar, ileride bir takım komplikasyonların gerçekleşmesini engelleyecektir. Bazen hastalarımız 'Hastalığı çok ciddi geçirmiyorum, semptomlarım çok hafif o zaman bu ilacı yutmasam da olabilir' diye düşünebiliyorlar. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Ne kadar hafif geçirirlerse geçirsinler muhakkak hekimler tarafından kendilerine verilen ilaçları kullanmalarında fayda var" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-03-09 13:07:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havadan kazanç Kahramanmaraş'taki bir tesiste, atmosferdeki oksijen, azot ve argon gibi gazlar 600 kat küçültülerek sıvı halde tüplerde kullanılabilir hale getirilen endüstriyel gazlar Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Havadan kazanç Kahramanmaraş'taki bir tesiste, ...
Yıllara meydan okuyan Hurman Kalesi
YEREL HABERLER Yıllara meydan okuyan Hurman Kalesi
Termik santralde iş kazası: 1 işçi yaralı
YEREL HABERLER Termik santralde iş kazası: 1 işçi yaralı
Millet Konakları'nda okuma etkinlikleri
YEREL HABERLER Millet Konakları'nda okuma etkinlikleri
Kahramanmaraş'ın tek kadın taksi şoförü Hayriye Telek, geceleri kocasının gündüzleri kendisinin şoförlük yaptığını belirtti Telek: "Kadın olduğum için müşteriler şaşkınlıkla karşılıyor, işimi severek yapıyorum"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın tek kadın taksi şoförü Hayriye ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
YEREL HABERLER Kadın girişimci, dijital para ile gözleme satıyor
Kahramanmaraş Emniyetinden kadınlara özel klip
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Emniyetinden kadınlara özel klip
Kayak merkezinde yolunu kaybeden 10 kişi jandarma tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayak merkezinde yolunu kaybeden 10 kişi jandarma ...
Karlı dağda mahsur kalan 9 kişiyi jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Karlı dağda mahsur kalan 9 kişiyi jandarma kurtardı
Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor
YEREL HABERLER Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw Türkiye'de ...
Kahramanmaraş'ta vakalar arttı, valilik uyardı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta vakalar arttı, valilik uyardı
İşsizlikten sıkılan servis şoförü motorlu drift trike yaptı Bisikletten motorlu drift trike tasarlayan Hikmet Eser: “Buna binmek uçakla yükseklere çıkmak gibi bir şey”
YEREL HABERLER İşsizlikten sıkılan servis şoförü motorlu drift trike ...
Iraklı iş adamı Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor
YEREL HABERLER Iraklı iş adamı Türkiye'de yatırıma hazırlanıyor