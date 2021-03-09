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Kahramanmaraş'ta 101 bin öğrenciye kitap Başkan Güngör: "Kahramanmaraş’ın tarih ve kültürünü dünyaya duyurmak için çalışmalar yapıyoruz"

İHA

Kahramanmaraş'ta 101 bin öğrenciye kitap Başkan Güngör: "Kahramanmaraş’ın tarih ve kültürünü dünyaya duyurmak için çalışmalar yapıyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine 101 bin adet kitap dağıtımına başlandı.
Törende konuşan Başkan Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın tarih ve kültürünü gerek Türkiye gerekse dünyaya duyurmak için çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. Güngör, “Şehrimizdeki Milli Mücadelenin sivil halkın gücüyle ve direnişiyle gerçekleşmesi münasebetiyle diğer şehirlere örnek olan, ilham veren bir kahramanlığı vardı. Tarihçi Mustafa Armağan’ın da Büyükşehir olarak çıkardığımız Evelahir dergimizde yazdığı “Medine ve Kahramanmaraş kardeştir” ifadesini önemli bir tespit olarak değerlendiriyorum. Tıpkı Medine gibi Kahramanmaraş’ta da büyük fedakârlıklar ve zamanında yapılmış görevlerle şehrimizin kurtuluşu gerçekleştirmiştir. Avukat Mehmet Ali Bey Milli Mücadele kıvılcımının oluşmasını sağlayan Âlemi İslam’a Hitap beyannamesini yazmış ve oğlu Şahap aracılığıyla dağıtmıştır” diye konuştu.
Şehrin kurtuluş öyküsünün nesilden nesillere aktarılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Güngör, “Sevgili çocuklar, bizler de bu kahramanlarımızı tanıyarak onların hatıralarını unutmayacağız. Bu değerlerimizi sizler çizgi romanlarda okuyacak ve inşallah istifade edeceksiniz. Uluslararası UNESCO kuruluşunda çok ciddi bir hazırlık yaptık ve inşallah Edebiyat Şehirlerı Ağı’na dâhil olacağız. Bu çalışmalardan biri de Kahramanmaraş’ımızın bu nadide şahsiyetlerinin aziz hatıraları için hazırladığımız çizgi romanlardır. Kurtuluşumuzun 101. yıl dönümünde 101 bin gibi ciddi bir kitabı çocuklarımızla buluşturacağız. Tüm öğrencilerimiz için basımını yaptığımız Milli Mücadele Kahramanlarımız ve İstiklal mücadelemizi içeren çizgi romanların hayırlı olmasını diliyorum. Vakti geldiğinde görevi eksiksiz yapan bu kahramanlarımızın tanınması geleceğimizin teminatı olan nesillerimizin de büyüyüp yetiştiklerinde vazifelerini en iyi şekilde yapmalarını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, kitapların teslim törenine geçildi. Başkan Güngör ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Yılmaz öğrencilere İstiklal, Milli Mücadele Kahramanları ve Ashabı Keyf çizgi romanlarını içeren setleri hediye etti.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan çizgi romanlar şehir genelindeki yaklaşık 750 ilk ve ortaokuldan 101 bin öğrenciye ücretsiz şekilde ulaştırılacak.

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