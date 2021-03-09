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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkoğlu’nda bir mahalle karantinaya alındı

İHA

Türkoğlu’nda bir mahalle karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Avşarlı Mahallesi yeni tip korona virüs salgınında artış yaşanması nedeni ile karantinaya alındı.

Türkoğlu ilçesinde Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, Avşarlı Mahallesi'nin, son günlerde vaka sayılarının aşırı artması nedeniyle 10 gün karantinaya alınmasını kararlaştırdı. 400 hanelik mahallede vaka sayıları artışa geçince kaymakamlık harekete geçti. Vaka sayısının artmasında, vatandaşların civar illere tarım işçiliğine gittiklerinin neden olduğu öğrenildi. Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahallelinin zorunlu ihtiyaçlarının ilgili birimlerce karşılanacağı ve karara uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

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