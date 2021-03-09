Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 21 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen narkotik ve huzur uygulamasında 21 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ‘Narkotik ve Huzurlu Sokaklar’ uygulaması yaptı. Uygulamaya 90 ekip, 315 personel ve 4 köpek katıldı. Uygulamada 65 metruk bina, 77 park, 258 sokak, 70 ikamet ve iş yeri adresi kontrol edilirken, 3 bin 376 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan denetimlerde uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 2, diğer suçlardan 5 olmak üzere toplam 7 aranan kişi ile kayıp olarak aranan 2 kişi yakalandı. Uygulamada 3 kişiye toplam 2 bin 832 lira idari yaptırım tatbik edildi.



İcra edilen faaliyetler neticesinde toplam 13 olayda; 10 gram metamfetamin, 19 gram kubar esrar maddesi, 3 adet sentetik uyuşturucu hap, 8 gram bonzai, 11 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olaylar ile ilgili olarak 21 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

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