Gazeteci Lüfü Yıkan’ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kısa süre önce vefat eden gazeteci Lütfü Yıkan’nın isminin Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde yaşatılacağını söyledi. Başkan Okay, gençlik merkezi fuaye salonunun isminin Lütfü Yıkan olarak değiştirildiğini ifade etti.

Renkli kişiliğiyle basın camiasının sevilen isimlerinden olan Lütfü Yıkan, kısa bir süre önce ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmişti. Lütfü Yıkan’ın adının yaşatılması için istisnasız takip ettiği Dulkadiroğlu Belediye meclisinde de gündem oluştu. Yapılan komisyon değerlendirmesi sonrasında Lütfü Yıkan’ın mesleğini de göz önünde bulundurarak Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi içerisinde yer alan fuaye salonuna isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Lütfü Yıkan’ı rahmetle andıklarını söyleyerek, “Gazeteci kardeşimiz Lütfü Yıkan şehrimizde sevilen ve sayılan bir gazeteciydi. Bizim belediye meclis toplantılarımıza da istisnasız katılırdı. Bu kardeşimizin isminin yaşatılması adına Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimizin Fuaye salonunun isminin Lütfü Yıkan Fuaye salonu olarak değiştirilmesini kararlaştırdık. Lütfü kardeşimizin isminin yaşatılması adına böyle bir adım attık. Kendisine yeniden rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağ olsun” dedi.

