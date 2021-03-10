Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta çaldıkları keçiyi otomobilin arka koltuğuna koyup kaçan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş küçükbaş hayvanlarını otlatırken, sürüye bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inenler, keçilerden birini alıp araca koyarak kaçtı. İhbar üzerine jandarma ekipleri aracın peşine düştü. Yaşanan kovalamacayla otomobil durduruldu, içindeki E.Y. (25), I.Y. (52) ve A.Ö. (68) gözaltına alındı. Çalınan keçi de otomobilin arka koltuğundan bulundu.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-03-10 17:25:39



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