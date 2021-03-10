Kardeşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde kardeşini öldüren ağabey tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde meydana gelmiş, esnaf olduğu öğrenilen Mehmet Adnan Etli (59), ağabeyi Yılmaz Aksu (61) tarafından iş yerinde tüfekle öldürülmüştü.

Suç aleti ile kısa sürede yakalanan cinayet zanlısı ağabey çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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