Çaldıkları keçiyi otomobil ile götürürken yakalandılar

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Kahramanmaraş’ta bir ahırdan çaldıkları keçiyi otomobil ile götüren 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde meydana geldi. Y.C.S. (24) ve M.S. (25) küçükbaş hayvanlarını otlattığı sırada 1 adet küçükbaş hayvanın olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, şüphelilerin kaçtığı otomobili durdurdu. Otomobilde E.Y. (25), I.Y. (52) ve A.Ö. (68) çaldıkları keçi ile birlikte yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

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