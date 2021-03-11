Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta elektronik eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli’de 3 farklı iş yerinden birçok epilasyon aleti ve kırtasiye çalan, Malatya’da pahalı markalardan kulaklık, Kahramanmaraş’ta ise 2 iş yerinden bebek kamerası, projeksiyon cihazı elektronik ürün çaldığı belirlenen şüphelinin yakalanması için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma yapıldı.

Şüpheli Yavuz Ş. Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekibiyle koordineli şekilde yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Kahramanmaraş'a getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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