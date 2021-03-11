Trafik timi çocuklar iş başında

Kahramanmaraş’ta Jandarma Trafik Timleri okullarda öğrencilere trafik eğitimi verdi. Eğitimin ardından minik çocuklar jandarma kıyafetleri giyip ellerine de telsiz aldıktan sonra araç denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Onikişubat, Türkoğlu ve Göksun ilçelerinde okullarda eğitim gören öğrencilere okul servis araçlarında hareket tarzı, bisiklet sürülmesi esnasında dikkat edilecek hususlar, yaya ve okul geçidinin kullanımı ve emniyet kemerinin kullanımı olmak üzere birçok konuda eğitimler verdi.

Eğitim sonunda öğrencilere bilgilendirici el broşürleri dağıtan jandarma çocuklarla birlikte araç denetimine katıldı. Jandarma kıyafeti giyen çocuklar ellerindeki telsizlerle beraber sürücüleri durdurarak ehliyet ve ruhsat sorgusu yaptı.

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