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Kahramanmaraş’ta polis ekipleri sokak hayvanlarına mama desteği sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Yunus ekipleri, sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kentin farklı bölgelerinde yaşayan sokak hayvanlarını tespit ettikten sonra mama ve çeşitli yemler bıraktı. Ekiplerin bu faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

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