Bursu krediye çevrilen öğrenci için mahkemeden emsal karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursu krediye çevrilen öğrenci için mahkemeden emsal karar

DHA

Bursu krediye çevrilen öğrenci için mahkemeden emsal karar


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan D.U., üniversitede okurken Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden aldığı bursun hazırlık sınıfında başarısız olduğu gerekçesiyle krediye çevrilmesi nedeniyle açtığı davayı kazandı. D.U.'nun avukatı Muhammed Burak Hurç, temyiz üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi´nin, yerel mahkemenin kararını onayarak 18 bin 486 TL krediyi iptal ettiğini belirterek, "Bu karar, kesin ve emsal nitelikli bir karardır" dedi.
2012 yılında girdiği sınavda Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü kazanan D.U., İngilizce hazırlık sınıfına kayıt yaptırdı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü de D.U.'ya başvurusu üzerine burs bağladı. Hazırlık sınıfında başarısız olan D.U., bunun bir üst sınıfa geçmesine engel olmadığı için eğitimine kaldığı yerden devam etti ve 4 yıl sonunda mezun oldu.
İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI OKUDU
Bir süre sonra Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne 18 bin 486 TL kredi borcu olduğunu öğrenince şoke olan D.U., kurumla yaptığı görüşmede hazırlık sınıfında başarısız olduğu için bursun krediye çevrildiğini öğrendi. Bunun üzerine D.U., avukatı Muhammed Burak Hurç aracılığıyla kredinin iptali için Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, D.U.'nun okuduğu hazırlık sınıfının zorunlu olup olmadığını sordu. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından mahkemeye gönderilen yazıda D.U.'nun isteğe bağlı okuduğu hazırlık sınıfında başarısız olduğu, isteğe bağlı hazırlık okumayı tercih eden öğrencilerin başarısız olsalar da bir sonraki akademik yıllarda bölümlerine devam edebileceği belirtildi. Yazıda, D.U.´nun sonraki 4 yıllık eğitiminde derslerinde başarılı olduğu ifade edildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ise savunmalarında D.U.'nun hazırlık sınıfında başarısız olduğu için bursun krediye çevrildiğini kaydetti.
'HUKUKA UYGUN DEĞİL'
Dava sonunda mahkeme D.U.'yu haklı bularak kredinin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararında şöyle denildi:
"Kendi isteğiyle hazırlık sınıfı okuyan ve hazırlık sınıfı sonrasında 4 yıllık Türkçe örgün öğretimi başarı ile tamamlayarak mezun olan davacının zorunlu olmayan ve seçilmesi halinde başarı şartı aranmayan hazırlık sınıfındaki başarı durumu esas alınarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir."
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda hukuka aykırılık bulunmadığını kaydederek, itirazı reddetti.
'KESİN VE EMSAL BİR KARAR'
D.U.'nun avukatı Muhammed Burak Hurç, kararın çok önemli olduğunu söyledi. Müvekkilinin sınav sonunda ÖSYM tercih kılavuzuna göre yüzde 100 Türkçe eğitim veren bir bölüme yerleştiğine dikkat çeken Hurç, bu nedenle Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne başvurarak hazırlık sınıfında başarısız olmanın bursun krediye çevrilmesine neden olan kriterlere dahil edilemeyeceğini belirtip kredinin iptalini talep ettiklerini söyledi. Ancak kurumdan ret cevabı aldıklarını, bunun üzerine konuyu yargıya taşıdıklarını kaydeden Hurç, yargı sürecini ve kararı şöyle değerlendirdi:
"Ankara 5'inci İdare Mahkemesi'ne dava açıp yürütmeyi durdurma talebinde bulunduk. Yerel mahkeme yürütmeyi taleplerimizi kabul etti, akabinde de müvekkilim hakkında işlem yapılan bu haksız ve hukuka aykırı işlemin iptaline karar verdi. Davalı kurum tarafından bu mahkeme kararı bir üst merci olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi'ne taşındı. 4'üncü İdari Dava Dairesi yapmış olduğu yargılama neticesinde bursun krediye çevrilme kriterlerinin yerine getirilmediği KYK Burs Kredi Yönetmeliği'nin 24'üncü Maddesi'nde belirtilen hususların somut olaya temin edilmediği noktasında karar verdi. Bu karar, emsal nitelikli ve kesin bir karardır. Bu karar neticesinde artık yüzde 100 Türkçe bölüm okuyan üniversite öğrencilerinin yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olmaları halinde örgün öğretimlerine devam edebileceklerine ve burslarının krediye döndürülemeyeceğine ilişkin bir karar verildi. Bu vesileyle bundan sonraki süreçte üniversite öğrencilerinin emsal nitelikli karar doğrultusunda, varsa bursları krediye çevrilen öğrencilerin başvuru yaparak kredilerinin silinmesine, iptal edilmesine karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-03-12 08:39:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım düştü 41 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Yıldırım düştü 41 hayvan telef oldu
Sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama desteği
Trafik timi çocuklar iş başında
YEREL HABERLER Trafik timi çocuklar iş başında
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş Akademi, 533 öğrenciyle bahar dönemine devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Akademi, 533 öğrenciyle bahar dönemine ...
Seyir halindeki kamyonet böyle yandı Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet demir yığınına döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet böyle yandı Kahramanmaraş’ta ...
Çaldıkları keçiyi otomobil ile götürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları keçiyi otomobil ile götürürken ...
Başkan Güngör: "Konutları en kısa sürede teslim edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Konutları en kısa sürede teslim ...
Yardım beklerken dolandırıldılar Kahramanmaraş’ta doğuştan kas hastası olan çocuğu için yardım çağrısında bulunan aile, kendisini doktor olarak tanıtan kişi tarafından 27 bin lira borçlandırılarak dolandırıldı
YEREL HABERLER Yardım beklerken dolandırıldılar Kahramanmaraş’ta ...
Jandarmadan drone ile trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan drone ile trafik denetimi
Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
Kardeşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kardeşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
Miras nedeniyle kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Miras nedeniyle kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı
Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Otomobille keçi hırsızlığına 3 gözaltı
Yangında yaşlı kadını kurtaran bekçiye ödül Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fatih Tilki: "Eminim diğer arkadaşlarımız da aynı şeyi yapardı"
YEREL HABERLER Yangında yaşlı kadını kurtaran bekçiye ödül Çarşı ve ...
Yaşlı kadını alevlerin arasından kurtaran bekçi ödüllendirildi
YEREL HABERLER Yaşlı kadını alevlerin arasından kurtaran bekçi ...
Op. Dr. Mustafa Behram: “Gebelikte kontrollerinizi ihmal etmeyin”
YEREL HABERLER Op. Dr. Mustafa Behram: “Gebelikte kontrollerinizi ...
Gazeteci Lüfü Yıkan’ın adı gençlik merkezinde yaşatılacak
YEREL HABERLER Gazeteci Lüfü Yıkan’ın adı gençlik merkezinde ...
Koruma altındaki nilüfer çiçekleri kirlilikle boğuşuyor Kahramanmaraş’ta iki göletteki nilüfer çiçekleri kirlilikten dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı
YEREL HABERLER Koruma altındaki nilüfer çiçekleri kirlilikle ...
Kahramanmaraş’ta aranan 10 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta aranan 10 kişi yakalandı