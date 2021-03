Mesleğini ve kariyerini bırakıp hayalinin peşinden koştu Endüstri mühendisi Ece Elagöz Ünsal, mesleğini ve 7 yıllık bankacılık kariyerini bırakıp yeni doğan ve bebek fotoğrafçısı oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde endüstri mühendisi Ece Elagöz Ünsal, mesleğini ve 7 yıllık bankacılık kariyerini bırakıp hayalinin peşinde koşarak, yeni doğan ve bebek fotoğrafçısı oldu.

Son yılların en yaygın trendini Elbistanlılarla buluşturan Ece Elagöz Ünsal, kızının fotoğraflarını çekerek adım attığı sektörde, 45 farklı konseptle bebeklerin ve çocukların en özel anlarını ölümsüzleştiriyor.

İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde revaçta olan konsept bebek fotoğrafçılığı, tüm Türkiye’de en gözde sektörlerden biri haline geldi. Anne ve babalar, hamilelik sürecinden başlayarak doğum, yeni doğan ve yaş çekimleri derken çocuklarının her dönemlerindeki anılarını fotoğraf karelerine yansıtmak istiyor. Talep artınca çocuk ve bebek konsept fotoğrafçılığı da yaygınlaşmaya başladı. Bu özel mesleği Elbistanlılara tanıtan ilk isim ise Ece Elagöz Ünsal oldu.

Eğitimini aldığı endüstri mühendisliğini memleketinde iş alanı olmadığı için yapamayan Elagöz Ünsal, bir özel bankada göreve başladı. Elagöz Ünsal 7 yıllık bankacılık kariyerini bırakarak, kızı doğduktan sonra da hayalinin peşinden koşmaya karar verdi. İlk olarak kendi kızının fotoğraflarını çekerek başlayan Ece Elagöz Ünsal, yaptığı işi ‘zamanı durdurmak’ olarak nitelendirdi.

Yeni doğan bir bebeğin ya da çocuğun zamanla belki de uçup gidecek anılarını hatırlatma görevini üstlendiğini ifade eden Elagöz Ünsal, “Bebeklerin ilk adımı, ilk gülümseyişleri, ilk ayak izleri ve bunlar gibi en doğal ve saf anlarını objektiflere yansıtmak beni çok mutlu ediyor” dedi. Kızının 1,5 yaşına kadar her ayını fotoğrafladığını belirten Ece Elagöz Ünsal, “Konsept bebek fotoğrafçılığı, Ankara’da İstanbul’da çok revaçta olan bir şeydi. Ben de zaten endüstri mühendisiyim. Mesleğimi, Elbistan’da iş alanı olmadığı için yapamadım. Daha sonra bir özel bankada çalışmaya başladım. 7 yıl boyunca da aralıksız bankacılık yaptım. Evlenip çocuk sahibi olunca da ilk kendi bebeğimin fotoğraflarını çekerek bu sektöre merhaba dedim. Okul dönemimde ve çalışırken fotoğrafçılık eğitimi almıştım. Profesyonel olarak kızımdan sonra bu işe ağırlık verdik. Kızım 1,5 yaşına gelene kadar her ayını çekiyordum. Kendimce konsept oluşturuyordum” şeklinde konuştu.

45 farklı konseptle hizmet verdiğini anlatan Elagöz Ünsal, “2019’dan itibaren de bu işi aktif olarak yapıyorum. Elbistan’da da bu işi yapan hiç kimse yoktu. Ben de bu alandaki merakımı ve hayallerimi gerçekleştirmek için bankadan istifa ettim. Kızımın böyle fotoğraflarının olmasını çok istiyordum. İlk başta stüdyom yoktu. Evimin salonunu stüdyoya çevirmiştim. Talep artınca da özel bir stüdyo açtım. 45 ayrı konseptim var. Hem yeni doğan, hem aile hem de nişan çekimleri yapıyoruz. Doğumlara giriyoruz. Konseptleri müşteriler belirliyor. Fotoğraflarda kullandığımız tüm kostümler bana ait. Sosyal medya üzerinden bu işi sürdürüyorum. Dekorlarım var. Işıklandırma için özel sistemler kullanıyoruz. Yeni doğan çekimleri için özel bir ünitem var. Kendi stilimi oluşturmayı başardım. Yeni doğan bebeklerinin ya da çocuklarının değerli, en özel ve bir daha asla tekrarlanmayacak anlarını ölümsüzleştirmek isteyen ailelerle şimdilik sosyal medya üzerinden iletişim kuruyorum” ifadelerini kullandı.

