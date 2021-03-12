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Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı

DHA

Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)GİTTİĞİ şehirlerde hırsızlık yapıp, çaldığı eşyaları kargoyla İstanbul'a gönderen, almak için de kendisi uçakla giden Yavuz Ş., Kahramanmaraş'taki son işinde uçağı kaçırınca polise yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve çalıntı eşyaları kargoya verdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş'taki bir alışveriş merkezinde iki farklı iş yerinden elektronik eşyalar çalındığı ihbar üzerine polis çalışma başlattı. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın şüphelisinin aynı kişi olduğunu saptadı.
ÇALDIKLARINI KARGOYLA GÖNDERİP KENDİSİ UÇAKLA GİDİYOR
Ekipler, şüphelinin Yozgat'ta dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden geçen yıl mayıs ayında izinli çıkan Yavuz Ş. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, şüpheliyle ilgili ilginç bir bilgiye ulaşıldı. Yavuz Ş.'nin Malatya ve Kırklareli'deki alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı ve çaldığı eşyaları kargo ile İstanbul'a gönderip, kendisinin de bu şehre uçakla gittiğini saptayan ekipler, Kahramanmaraş'taki kargo firmalarının güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Şüphelinin çaldığı eşyaları bir kargo firmasına teslim ettiği tespit edildi.
UÇAĞI KAÇIRINCA YAKALANDI
Havalimanına giden ekipler, İstanbul uçağının kalktığını saptadı. Yolcu listesini kontrol eden ekipler, Yavuz Ş.'nin bilet aldığını, ancak uçağa binmediğini tespit etti. İstanbul'a gitmek için yolcu otobüsüne bindiği belirlenen Yavuz Ş., yoldayken Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kahramanmaraş'a getirilen Yavuz Ş.'nin uçağı kaçırdığı ortaya çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yavuz Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
KAMERALAR KAYDETTİ
Öte yandan Yavuz Ş.'nin Kahramanmaraş'taki alışveriş merkezinden yaptığı hırsızlıklar ve çaldıklarını kargoya vermesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin girdiği iş yerlerinde bir süre müşteri gibi ürünleri incelediği, daha sonra gözüne kestirdiği eşyaları alıp çantasına koyduğu görüldü. Görüntülerde kargo firmasına giden Yavuz Ş.´nin, çantasından eşyaları çıkarıp paketledikten sonra görevliye verdiği yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-03-12 11:06:52

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