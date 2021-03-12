Baharın müjdecisi çiğdemler doğayı süsledi

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Kahramanmaraş’ta açık alanlarda ve yüksek kesimlerdeki dağ eteklerinde kendiliğinden yetişen çiğdemler çiçek açarak doğayı süsledi.

Başkonuş Yaylasında görülen çiğdemler halk arasında baharın habercisi olarak biliniyor. Beyaz, mor, pembe ve sarı renklerde açan çiğdem çiçekleri, geceleri kapanırken, güneşi gördüğünde ise tekrardan açılıyor.

Karların arasından kendisini güneşe gösteren çiğdem, fotoğraf sanatçılarına da çalışma alanı sunuyor.

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