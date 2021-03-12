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'Ormanın hayaleti' Göksun'da görüldü

DHA

'Ormanın hayaleti' Göksun'da görüldü


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde Yakup Çiçek, görülmesi çok zor olduğu için 'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak görüntüledi.
Yakup Çiçek, Göksun'un kırsalındaki Soğukpınar Mahallesi'nden otomobiliyle ilçe merkezine giderken yoldan bir hayvan geçti. Hemen aracından inen Çiçek, hayvanın vaşak olduğunu görünce cep telefonuyla o anları kaydetti. Ormanlarda yaşayan ancak görülmesi çok zor olduğu için 'Ormanların hayaleti' olarak bilinen vaşağı görüntülemeyi başaran Yakup Çiçek, o anları şöyle anlattı:
"Aracımla Soğukpınar'dan ilçe merkezine gidiyordum. Ormanın içinden geçen köy yolunda bir hayvanın karşıya geçtiğini gördüm. Araçtan inip baktığımda hayvanın vaşak olduğunu fark ettim. Daha sonra cep telefonuyla çektim ve bu sırada vaşak dönüp bir süre bana baktıktan sonra ormanda kayboldu. Geri dönerken yine gördüm ama aynı vaşak mıydı yoksa başka bir vaşak mı bilemiyorum."
KIRMIZI LİSTEDE, AVLAMANIN CEZASI 15 BİN LİRA
Vaşaklar, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde varlıkları biliniyor, ancak kolay kolay görünmüyorlar. Son olarak geçen yıl mart ayında Elbistan'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün fotokapanına yakalanmıştı. Ayrıca koruma altında olan vaşakları avlamanın cezası ise 15 bin lira.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-03-12 12:57:08

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