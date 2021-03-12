Kahramanmaraş’ta öğrenciler anlayarak daha hızlı okuyacak

Onikişubat Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında öğrencilerin dikkatlerini geliştirmek, konsantrasyonlarını yükseltmek, okudukları metinleri daha kısa sürede daha yüksek oranda anlamalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ‘Anla Hızlan Odaklan Başar’ (AHOB) adlı yapay zeka yazılımının protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Programdan, 5’inci sınıfta eğitim gören yaklaşık 9 bin öğrenci faydalanacak. Yerli ve milli bir yazılım olan program ile dikkat ve odaklanma seviyesi 2 ile 6 kat artarken, öğrencilerin tek seferde okuduğunu anlama ise yüzde 90 oranlarına çıkacak.

Programın imza töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “5’inci sınıflarda okuyan 9 bin civarındaki öğrencimize onların dikkat eksikliğini gidermek ve okumaya odaklanmalarını sağlamak, okuma ile ilgili sorunlarını gidermek, eğitimi ve öğretimi keyifli ve eğlenceli hale getirmek, öğrencilerin derslere olan katılımlarını yükseltmek ve sınav başarılarını yükseltmek adına bütün bunları kapsayan programı ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ile beraber uygulamaya başlayacağız. Daha çok okuyup, daha çok öğreneceğiz. Bu güne kadar milli eğiti müdürlüğümüz son derece uyumlu ve gayret içerisinde çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın daha iyi yetişmesi ve dikkatlerini okumaya yönlendirmelerini öğrencilerimiz ile buluşturacağız” dedi.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise, “Onikişbuat Belediye’miz bu zamana kadar çok ciddi çalışmalar yaptı. Birçok konuda yarışmalar ve kitap dağıtımları gibi çalışmalara imza attı kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ise eğitime yaptığı yatırımlar ve çalışmalardan dolayı Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür eti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.