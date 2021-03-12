Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için köy köy dolaşıyorlar

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü, kadına yönelik şiddeti dikkat çekmek için köyde yaşayan kadınları ziyaret ederek ‘kadına şiddete hayır’ yazılı karanfil hediye ettiler.

Bir grup gönüllü tarafından ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan kadınlar için farkındalık kazandırılması için bir araya geldi. Kadın cinayetlerin katlanarak arttığı ve kadınların maruz kaldığı şiddeti önlemenin en önemli bir adım olduğunu vurgulayan gönüllüler köy köy gezerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Kadına şiddettin artık son bulmasını istediklerini söyleyen Emine Saçak, "Artık istiyoruz ki kadınlarımız şiddet görmesin. Hak ettiği sevgiyi, saygıyı görsünler. Amacımız köyde yaşayan kadınlarla bir araya gelip onlara moral olup, ne kadar kıymetli olduklarını hissettirmek. Temennimiz kadına şiddettin her türlüsünün son bulmasıdır" dedi.

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