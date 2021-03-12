Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için köy köy dolaşıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için köy köy dolaşıyorlar

İHA

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için köy köy dolaşıyorlar

Kahramanmaraş’ta bir grup gönüllü, kadına yönelik şiddeti dikkat çekmek için köyde yaşayan kadınları ziyaret ederek ‘kadına şiddete hayır’ yazılı karanfil hediye ettiler.
Bir grup gönüllü tarafından ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan kadınlar için farkındalık kazandırılması için bir araya geldi. Kadın cinayetlerin katlanarak arttığı ve kadınların maruz kaldığı şiddeti önlemenin en önemli bir adım olduğunu vurgulayan gönüllüler köy köy gezerek farkındalık oluşturmaya devam ediyor.
Kadına şiddettin artık son bulmasını istediklerini söyleyen Emine Saçak, "Artık istiyoruz ki kadınlarımız şiddet görmesin. Hak ettiği sevgiyi, saygıyı görsünler. Amacımız köyde yaşayan kadınlarla bir araya gelip onlara moral olup, ne kadar kıymetli olduklarını hissettirmek. Temennimiz kadına şiddettin her türlüsünün son bulmasıdır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta öğrenciler anlayarak daha hızlı okuyacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta öğrenciler anlayarak daha hızlı ...
'Ormanın hayaleti' Göksun'da görüldü
YEREL HABERLER 'Ormanın hayaleti' Göksun'da görüldü
Minibüste 2 kilo 384 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Minibüste 2 kilo 384 gram uyuşturucu ile yakalanan ...
Baharın müjdecisi çiğdemler doğayı süsledi
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi çiğdemler doğayı süsledi
Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
YEREL HABERLER Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden ...
Başkan Güngör: "Edebi birikimimizi dünya literatürü arasında göreceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Edebi birikimimizi dünya literatürü ...
Mesleğini ve kariyerini bırakıp hayalinin peşinden koştu Endüstri mühendisi Ece Elagöz Ünsal, mesleğini ve 7 yıllık bankacılık kariyerini bırakıp yeni doğan ve bebek fotoğrafçısı oldu
YEREL HABERLER Mesleğini ve kariyerini bırakıp hayalinin peşinden ...
Elbistan Adliyesi’nde kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Elbistan Adliyesi’nde kan bağışı kampanyası
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
Bursu krediye çevrilen öğrenci için mahkemeden emsal karar
YEREL HABERLER Bursu krediye çevrilen öğrenci için mahkemeden emsal ...
Yıldırım düştü 41 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Yıldırım düştü 41 hayvan telef oldu
Sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama desteği
Trafik timi çocuklar iş başında
YEREL HABERLER Trafik timi çocuklar iş başında
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş Akademi, 533 öğrenciyle bahar dönemine devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Akademi, 533 öğrenciyle bahar dönemine ...
Seyir halindeki kamyonet böyle yandı Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet demir yığınına döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet böyle yandı Kahramanmaraş’ta ...
Çaldıkları keçiyi otomobil ile götürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları keçiyi otomobil ile götürürken ...
Başkan Güngör: "Konutları en kısa sürede teslim edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Konutları en kısa sürede teslim ...
Yardım beklerken dolandırıldılar Kahramanmaraş’ta doğuştan kas hastası olan çocuğu için yardım çağrısında bulunan aile, kendisini doktor olarak tanıtan kişi tarafından 27 bin lira borçlandırılarak dolandırıldı
YEREL HABERLER Yardım beklerken dolandırıldılar Kahramanmaraş’ta ...
Jandarmadan drone ile trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan drone ile trafik denetimi
Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu
Kardeşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kardeşini öldüren cinayet zanlısı tutuklandı