Anaokulu öğrencilerine palyaçolu eğlence

Kahramanmaraş’ta anaokulundaki öğrencilere palyaçolu şenlik yapıldı.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Kahramanmaraş Anaokulu’nda düzenlenen etkinlikte, hayırsever iş insanı Adem Mağralı tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Okul idarecilerinin de katkı sunduğu etkinlikte öğrenciler, müzik ve palyaçolu eşliğinde gönüllerince eğlendi. Öğrencilerin eğlencesine Toplum Destekli Polisler de ortak olurken, onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

İş adamı Adem Mağralı, “Bugün çok mutlu olduk. Hem çocuklarımız hem de bizler eğlendik. Çocuklarımıza çeşitli hediyeler dağıttık ve bu tarz etkinlikleri diğer in insanlarından da bekliyoruz” dedi.

Etkinliğe ilçe milli eğitim müdür yardımcıları ile veliler de katıldı.

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