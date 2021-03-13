Başkan Güngör; “2021 yılı hedefimiz 595 milyonluk yatırım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güngör; “2021 yılı hedefimiz 595 milyonluk yatırım”

İHA

Başkan Güngör; “2021 yılı hedefimiz 595 milyonluk yatırım”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bugüne kadar şehir genelinde 303 milyon liralık yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, "2021 yılı için şehrimize öngördüğümüz yatırım bütçesi 595 Milyon lira" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yatırım Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçirdiği yatırımlar ve 2021 Yatırım Programı ile ilgili bilgiler verildi.
Başkan Güngör, “Hamdolsun, 2019 yılından 2021 yılına kadar özellikle yol ve su gibi en temel ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında Büyükşehir olarak önemli bir mesafe kaydettik. Ziyaret ettiğimiz tüm mahallelerimizde, esnaflarımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde taleplerini not ettik, finansal durumumuz ve taleplerin öncelik sırasına göre bir yatırım planı ortaya koyduk. Yaptığımız bu çalışmalardan doğan analizlerimizi çıkarırken, muhtarlarımızı, esnafımızı, vatandaşlarımızı, parti teşkilatımızı sürecin içine dahil ettik. Bugüne kadar şehir genelinde 303 Milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Şeffaf ve katılımcı bir anlayışla önümüze 2021 yılı içerisinde uygulayacağımız somut bir yatırım planı çıkardık” diye konuştu.

‘2021 hedefi 595 milyon liralık yatırım’
Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle güç birliği yapmaya deva edeceklerini ifade eden Başkan Güngör, “Maliyetlerin artmaması adına kaynakları mükerrer hizmetler için kullanmamak ve kanunen bildirilen yükümlülüklerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirip hemşehrilerimize yerinde hizmetler sunabilmek adına koordinasyonu son derece önemsiyoruz. Kamu kurumlarımız, ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin sağlayacağı koordinasyon, hizmette yarışırken şehrimizin kaynaklarının doğru kullanılmasını da beraberinde getirecektir. Dünyada etkili olan pandemiyle tecrübe ettiğimiz tüm zorluklara rağmen, planlı bir bütçe, doğru bir tasarruf metodu 2021 yılı için şehrimize öngördüğümüz yatırım bütçesinin 595 Milyon TL olmasını sağladı. İnşallah el birliği ile şehrimiz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahvehanede kısıtlamaları ihlal eden 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza
YEREL HABERLER Kahvehanede kısıtlamaları ihlal eden 25 kişiye 86 bin ...
Kahramanmaraş’ta 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Kahvehanede oyun oynayanlara 87 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kahvehanede oyun oynayanlara 87 bin TL ceza
Kahramanmaraş'ta işyeri hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta işyeri hırsızları tutuklandı
Trafiği tehlikeye atan sürücüye cezai işlem
YEREL HABERLER Trafiği tehlikeye atan sürücüye cezai işlem
Anaokulu öğrencilerine palyaçolu eğlence
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencilerine palyaçolu eğlence
Nurhak’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Nurhak Belediyesi "evden çıkmayın" uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Nurhak’ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Nurhak ...
Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için köy köy dolaşıyorlar
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için köy köy ...
Kahramanmaraş’ta öğrenciler anlayarak daha hızlı okuyacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta öğrenciler anlayarak daha hızlı ...
'Ormanın hayaleti' Göksun'da görüldü
YEREL HABERLER 'Ormanın hayaleti' Göksun'da görüldü
Minibüste 2 kilo 384 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Minibüste 2 kilo 384 gram uyuşturucu ile yakalanan ...
Baharın müjdecisi çiğdemler doğayı süsledi
YEREL HABERLER Baharın müjdecisi çiğdemler doğayı süsledi
Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden hırsız, son işinde uçağı kaçırdı
YEREL HABERLER Çaldıklarını kargoyla gönderip almaya uçakla giden ...
Başkan Güngör: "Edebi birikimimizi dünya literatürü arasında göreceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Güngör: "Edebi birikimimizi dünya literatürü ...
Mesleğini ve kariyerini bırakıp hayalinin peşinden koştu Endüstri mühendisi Ece Elagöz Ünsal, mesleğini ve 7 yıllık bankacılık kariyerini bırakıp yeni doğan ve bebek fotoğrafçısı oldu
YEREL HABERLER Mesleğini ve kariyerini bırakıp hayalinin peşinden ...
Elbistan Adliyesi’nde kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Elbistan Adliyesi’nde kan bağışı kampanyası
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 1 gözaltı
Bursu krediye çevrilen öğrenci için mahkemeden emsal karar
YEREL HABERLER Bursu krediye çevrilen öğrenci için mahkemeden emsal ...
Yıldırım düştü 41 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Yıldırım düştü 41 hayvan telef oldu
Sokak hayvanlarına mama desteği
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına mama desteği
Trafik timi çocuklar iş başında
YEREL HABERLER Trafik timi çocuklar iş başında
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kahramanmaraş Akademi, 533 öğrenciyle bahar dönemine devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Akademi, 533 öğrenciyle bahar dönemine ...
Seyir halindeki kamyonet böyle yandı Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken alev alarak yanan kamyonet demir yığınına döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyonet böyle yandı Kahramanmaraş’ta ...