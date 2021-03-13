Başkan Güngör; “2021 yılı hedefimiz 595 milyonluk yatırım”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bugüne kadar şehir genelinde 303 milyon liralık yatırımı hayata geçirdiklerini belirterek, "2021 yılı için şehrimize öngördüğümüz yatırım bütçesi 595 Milyon lira" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yatırım Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçirdiği yatırımlar ve 2021 Yatırım Programı ile ilgili bilgiler verildi.

Başkan Güngör, “Hamdolsun, 2019 yılından 2021 yılına kadar özellikle yol ve su gibi en temel ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında Büyükşehir olarak önemli bir mesafe kaydettik. Ziyaret ettiğimiz tüm mahallelerimizde, esnaflarımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde taleplerini not ettik, finansal durumumuz ve taleplerin öncelik sırasına göre bir yatırım planı ortaya koyduk. Yaptığımız bu çalışmalardan doğan analizlerimizi çıkarırken, muhtarlarımızı, esnafımızı, vatandaşlarımızı, parti teşkilatımızı sürecin içine dahil ettik. Bugüne kadar şehir genelinde 303 Milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Şeffaf ve katılımcı bir anlayışla önümüze 2021 yılı içerisinde uygulayacağımız somut bir yatırım planı çıkardık” diye konuştu.



‘2021 hedefi 595 milyon liralık yatırım’

Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle güç birliği yapmaya deva edeceklerini ifade eden Başkan Güngör, “Maliyetlerin artmaması adına kaynakları mükerrer hizmetler için kullanmamak ve kanunen bildirilen yükümlülüklerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirip hemşehrilerimize yerinde hizmetler sunabilmek adına koordinasyonu son derece önemsiyoruz. Kamu kurumlarımız, ilçe belediyelerimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerin sağlayacağı koordinasyon, hizmette yarışırken şehrimizin kaynaklarının doğru kullanılmasını da beraberinde getirecektir. Dünyada etkili olan pandemiyle tecrübe ettiğimiz tüm zorluklara rağmen, planlı bir bütçe, doğru bir tasarruf metodu 2021 yılı için şehrimize öngördüğümüz yatırım bütçesinin 595 Milyon TL olmasını sağladı. İnşallah el birliği ile şehrimiz için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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