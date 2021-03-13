Kahramanmaraş’ta anneler uyuşturucuya karşı bilgilendirildi

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘’En İyi Narkotik Polisi Anne’’ projesi kapsamında, anne ve anne adayları başta olmak üzere vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Uyuşturucuyla mücadelede annelerin duyarlılığından yararlanmak için İçişleri Bakanlığının hayata geçirdiği, ‘’En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş il merkezi ve ilçelerde görevlendirilen narkotik polisleri, anne ve anne adaylarına uyuşturucuyla mücadele uygulamasının (UYUMA) kullanımını anlattı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen ortak çalışma kapsamında, şehirde görev yapan anne ve anne adayı öğretmenlerle online olarak yapılan toplantılarda, projenin içeriğine dair sunumlar yapıldı.

Konuyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ‘’18 Kasım 2020 tarihinde başlatılan proje çerçevesinde bu güne kadar 636’sı anne ve anne adayı olmak üzere toplam 788 vatandaşa eğitim verildi. NARKO nokta faaliyeti ile de 845’i anne ve anne adayı olan 1646 vatandaş bilgilendirildi. Toplamda 1481’i anne ve anne adayı olmak üzere 2 bin 434 vatandaşa ulaşılmış olup, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri artırılarak devam edecektir’’ ifadelerine yer verildi.

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