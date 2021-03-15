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Çaldıkları motosikletle motosiklet çaldılar Kahramanmaraş’ta çalıntı motosiklet ile bir kişinin motosikletini çalan şüpheliler, çaldıkları aracın rengini değiştirmelerine rağmen polisten kaçamadı Motosiklet çalan iki şüpheli güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi

İHA

Çaldıkları motosikletle motosiklet çaldılar Kahramanmaraş’ta çalıntı motosiklet ile bir kişinin motosikletini çalan şüpheliler, çaldıkları aracın rengini değiştirmelerine rağmen polisten kaçamadı Motosiklet çalan iki şüpheli güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi

Kahramanmaraş’ta çaldıkları motosiklet ile başka bir motosiklet çalan şüpheliler önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Serdal A. (24) işe gidip gelmek için bir süre önce biriktirdiği parasının üzerine kredi çekerek yeni bir motosiklet aldı. 31 KFH 07 plakalı motosikletini evinin önüne park eden Serdal A. sabah kalktığında motosikletini yerinde bulamadı.
Şüpheliler, çaldıkları motosikletle Tekerek Mahallesi'ne gelerek Abdulsamet D.’ye ait park halinde bulunan motosikleti de çalıp kayıplara karıştı.
Hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Oto Hırsızlık ekipleri motosikletlerin çalındığı yerden başlayarak geniş çaplı kamera incelemesi yaptı.
Şüphelilerin gittiği istikametteki kamera görüntülerini izleyen ekipler, Türkoğlu ilçesine kadar iz sürdü. Oto hırsızlık ekipleri yaptığı sıkı takip sonucunda Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi'nde motosikletleri aramaya başladı ve çalıntı iki motosikleti buldu.
Olayın şüphelileri Serkan C. (19) ve Kadir Ç. (19) çalınan motosikletler ile birlikte yakalandı. Suçlarını ve çaldıkları motosikletin birinin rengini değiştirdiklerini de itiraf eden şahıslar gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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