Dulkadiroğlu’ndan okullarda çevre düzenlemesi

Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki okul bahçelerinde parke düzenlemesi ve çim ekimi yapıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi, pandemi sonrasında eğitim öğretime başlayan okullarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hafta sonu Budaklı Mahallesi İlkokulu ve Doğukent İmam Hatip Ortaokulunun bahçe düzenlemesini yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, ihtiyaç duyulan okullara desteğin sürdürüleceğini bildirdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim öğretim konusu önceliklerimiz arasında yer almıştır. Okullarımıza, öğrencilerimize ve eğitimcilerimize gerekli desteği her zaman verdik ve vermeye devam ediyoruz. Birçok okulumuzun fiziki şartlarına katkıda bulunduk. Şuan da ekiplerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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