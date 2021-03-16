Arap sümbülleri doğayı süsledi

Kahramanmaraş’ta bataklık alanlarda ve tarlalarda yetişen Arap sümbülü doğayı renklendirdi.

Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde yetişen Arap sümbülü halk arasında dağ bümbülü, misk sümbülü ve üzüm sümbülü olarak da biliniyor.

Çiçeğin boyu 35 santimetreye kadar çıkabiliyor. Çiçek açıp, tohum verdikten sonra üst kısmı ölen bitkinin alt kısmı her bahar ayında tekrar filizlenip çiçek açıyor. Çiçekleri türüne göre mavi, beyaz, mor, sarı ve renklerde olabiliyor. Bazı türleri kokulu bazı türleri ise kokusuz. 2030 çiçek tek bir salkımda toplanırken, çiçekleri ise çok miktarda balözü salgıladığından arılar için çok değerli.

Soğuktan ve sıcaktan çabuk etkilenmeyen Arap sümbülü, fotoğraf sanatçılarına çalışma alanı sunuyor.

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