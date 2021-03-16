Kahramanmaraş’ta 27 silah ele geçirdi

Kahramanmaraş’ta polisin iki haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 24 şüpheli, 27 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, yoğun şekilde suç ve suçluyla mücadele etmesiyle havaya ateş eden magandalara, çoğunluğu sabıkalı silah taşıyan kişilere ve olaylarda silah kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Polis ekipleri huzur uygulamalarında ve denetimlerinde silahla meydana gelmesi muhtemel olayları engellemek mahalle bazlı anlık huzur ve süpürme şeklindeki uygulamalar yaptı.

Çok sayıda adrese de baskın yapıldı. Son iki hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 4 kişi, sokakta üzerinde silah taşırken yakalanan 5 kişi suçüstü, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 12 kişi, silahla icrai rezalet yaparken yakalanan 2 kişi ve olaydan sonra silahla kaçan 1 kişi yakalandı. Toplamda 24 kişiden 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatlı tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatlı av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 24 kişiye adli işlem yapılırken, emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden magandalara yönelik etkin mücadeleye devam edileceği, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ifade edildi.

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