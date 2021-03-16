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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahne Maraş’ta Tiyatro Okulu'nda eğitimler başladı

İHA

Sahne Maraş’ta Tiyatro Okulu'nda eğitimler başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sahne Maraş Tiyatro Okulu’nda eğitimler, 75 kursiyer ve 3 uzman eğitmen ile başladı.
Tiyatro okulu, oyuncu Kürşat Karaman, Yunus Emre Obut ve Osman Doğan eğitmenliğinde 12 hafta boyunca devam edecek. Oyuncu seçmelerine başvuru yapan 400 adayın arasından belirlenen 75 genç, drama, duruş, diyafram nefes gibi tiyatral eğitimler alacak. Eğitim alan kursiyerler tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Benim Güzel Pabuçlarım” isimli tiyatro oyununun sahnelenmesi planlanıyor.
Eğitmenlerinden oyuncu Kürşat Karaman, “Ön başvuruların açıldığı günden bu yana olağanüstü bir ilgiyle karşı karşıyayız. Kahramanmaraş şehir dinamiklerinin sanat icrasına ve sanat dallarının ekolleşmesine müsait, teşvik edici bir yanı var. Katılımcılarımız, son derece heyecanlı, ilgili ve genç bir ekip. Özellikle oyuncu seçmeleri sırasında yetenekler arasından eleme yapmanın zorluğunu ifade etmeliyim. 400’e yakın aday arasından seçtiğimiz 75 katılımcı ile eğitimlerimize 12 hafta boyunca devam edeceğiz" dedi.

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