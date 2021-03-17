O ağları örüyor kocası balık avlıyor Kahramanmaraş’ta 64 yaşındaki 4 çocuk annesi Saadet Akkurt, 13 yıldır balık ağı örerek balıkçı kocasının yükünü paylaşıyor

Kahramanmaraş’ta 64 yaşındaki 4 çocuk annesi Saadet Akkurt, 13 yıldır balık ağı örüp tamir ederek evin geçimini sağlayan kocasının yükünü paylaşıyor.

Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden Saadet Akkurt, eşine destek olmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla 13 yıldır balık ağı örüyor. Eşinin desteği ile balık ağı öğrenen Akkurt, ev işlerinden kalan bütün zamanını balık ağı örerek geçiriyor. Evlerinin önüne kurdukları sistem sayesinde iplerle balık ağı hazırlayan aile, adeta ilmek ilmek ağ yapıyor.

Her gün balık ağı ördüğünü söyleyen Akkurt, “Aile ekonomisine yardımcı olmak için mikro kredi desteğiyle balık ağları alarak işe koyulduk. Ağların maliyeti yüksek olduğu için çok dikkat ediyoruz. Eşim, ördüğümüz ağlarla Kılavuzlu Barajında ve Menzelet Barajında tuttuğu balıkları satarak geçimimizi sağlıyoruz. Dışarıdan ağ almayalım, para ödemeyelim diye de yırtılan ağları ise tekrar tamir edip kullanıyoruz” dedi.

Hasan Akkurt (65) ise “Balıkçılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Eşimde evde balık ağı örerek aile ekonomisine yardımcı oluyor. Biz bu işten ekmeğimizi kazanıyoruz” ifadesini kullandı.

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