Kahramanmaraş'ta kaçak içki operasyonu

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 11 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramada, 1 litrelik şişeler halinde 11 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ç. (20) hakkında yasal işlem yapıldı.

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