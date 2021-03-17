Andırın'da kar ulaşımı aksattı

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İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Kar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kırsaldaki 1300 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde kar nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşandı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulan mahallede kapanan yolu açmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Andırın Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonunda yol ulaşıma açıldı. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle küreme ve tuzlama ekiplerinin hazır bekletildiği, kapanma riski olması durumunda anında müdahale edileceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın İskender ZENGİN

2021-03-17 22:00:25



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