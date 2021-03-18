Şehitlerin emanetleri müzede sergileniyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 44 şehidin yadigarlarının sergilendiği Şehit Emanetleri Müzesi’nin açılışı törenle gerçekleştirildi. Müzede, şehitlerin görevleri esnasında giydikleri kıyafetler ve özel eşyaları yer alıyor.

Şehit Emanetleri Müzesi’nin açılışına, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, daire amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul, şehit yakınları ve gaziler, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve okul müdürleri katıldı.

Kurdele kesimi sonrasında Şehit Emanetleri Müzesi’ni gezen protokol üyeleri, duygusal anlar yaşadı. Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ‘Bu vatan, şehitlerimize minnettardır’ diyerek, “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 106.yıldönümü. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Uzun zamandır Elbistan’da şehitlerimiz adına bir müze açılması için çalışma yapılıyordu. Dernek başkanımızın fikri doğrultusunda kaymakamlığımız ve belediyemizin katkılarıyla bu müzenin açılışını gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan İlçe Temsilcisi Ragıp Kul ise, müzede 44 Elbistanlı şehidin eşyalarının yer aldığını söyledi.

Böyle bir müzenin Elbistan’da eksiklik olduğunu belirten Başkan Kul, “Müzemizde 44 şehidimizin emanetleri var. Onların emanetleri bizim başımızın tacı. Burayı gezen öğrencilerimize, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan ve bayrak sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Vatan için canından vazgeçen şehitlerimizle ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimizle, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Açılış programının ardından tüm şehitlerimiz için Kur’anı Kerim okundu ve dualar edildi.

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