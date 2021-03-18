Onikişubat Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor

Kahramanmaraş’ta merkez Onikibuşat Belediyesi, güneş enerji santrali kurarak hem de kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak hem kaynak sağlayacak.

Onikişubat Belediyesi ve belediyeye ait şantiye alanında kurulması planlanan santral ile ilgili imzalar, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve AKEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Yılmaz tarafından atıldı.

İmza töreni sonrası açıklama yapan Başkan Mahçiçek, ülkenin en büyük eksik ve giderin enerji kaynağı olduğunu ifade etti.

Başkan Mahçiçek, “Onikişubat Belediyesi olarak hizmet binamızın çatısına ve şantiye alanımıza güneş enerji santralleri kurarak, hem kendi ihtiyacımızı karşılamak hem de kalan kısmı AKEDAŞ’a satarak kaynak üretmek istedik. Projemiz 2 Megawata yakın bir enerji üretecek. İlerleyen zamanlarda daha fazla miktarlara çıkabilir. Mustafa Bey’e işbirliği ve gösterdiği kolaylıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AKEDAŞ Genel Müdürü Mustafa Yılmaz ise, “Son yıllarda hükümetimizin de teşvik ve yönlendirmeleriyle yerli ve milli yatırımlar yapılıyor. Bu kapsamda ülkemiz güneş enerjisi yönünden son derece verimli ve iyi bir güneşlenmeye sahip. Bu tarz projelerle kamu kurum ve kuruluşları, boş alanlar değerlendirilerek hem ülkemiz ekonomisine hem de kendi bütçelerine kaynak üretmekteler” diye konuştu.

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