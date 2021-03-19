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Bakan Selçuk: "Yapabilmek bizim eğitimin ana düsturudur" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan eğitim kurumlarının açılışını gerçekleştirdi

İHA

Bakan Selçuk: "Yapabilmek bizim eğitimin ana düsturudur" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan eğitim kurumlarının açılışını gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir şeyi bilmenin ötesi yapabilmektir. Yapabilmek bizim eğitimin ana düsturudur" dedi.
Bakan Selçuk, Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan 20 okul ve okuldaki 34 tasarım ve beceri atölyesinin toplu toplu açılışını gerçekleştirdi. Onikişubat ilçesindeki Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi’ndeki açılış öncesi konuşan Bakan Selçuk, “Biliyorsunuz 15 Şubat tarihinden bu yana Iğdır’da, Çorum’da, Edirne’de, Zonguldak’ta birçok ilimizde açılış törenleri peş peşe yapıyoruz. Binlerce dersliğimizi öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine açıyoruz. Bu arada tasarım ve beceri atölyelerinden yüzlercesini hayata geçiriyoruz. Bugün de Kahramanmaraşımızın 20 okulumuzun 34 tasarım ve beceri atölyesini toplu açılışlını hep beraber yaptık. Aralarında anaokulları, ilkokulları, ortaokulları, imam hatip liseleri, mesleki liselerimizin olduğu birçok okul söz konusu. Bunlardan 10 tanesi Avrupa Birliği finansmanı ile Dünya Bankası ile Alman Kalkınma Bankası aracılığı ile birlikte yürüttüğümüz bir proje içerisinde yapıyoruz. Çocuklarımızın bilgilerini yeteneklerini dikkate alarak, onların geleceğe dönük hayallerine hizmet etmek için ne gerekirse hep birlikte yapacağız” dedi.
Açılışı yapılan tasarım ve beceri atölyelerinin önemli olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Bu atölyeleri ben çok önemsiyorum. 2023 eğitim vizyon belgesine koyarken de, çocuklar sadece kağıt kalem ile bilen çocuklar değil de, yapabilen çocuklar olsun hedefiyle hareket ediyoruz. Bir şeyi bilmenin ötesi yapabilmektir. Yapabilmek bizim eğitimin ana düsturu. Çocuklar sadece soru çözerek sınav kazanabilirler ama hayatta sorun çözemezler. Bütün bu atölyelerdeki malzemelerin donatım içerikleri bizim meslek liselerinde üretiyoruz. Meslek liseleri küresel salgın sürecinde muhteşem bir dönüşüm yaşıyor. Alt yapısını biz geldiğimiz günden beri ısrarla vurguladığımız için ortaya konulan bazı hazırlık çalışmalarının da meyvelerini topluyoruz” diye konuştu.

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