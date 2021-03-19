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Bakan Selçuk okul açıp, öğrencilerle marakas çaldı

DHA

Bakan Selçuk okul açıp, öğrencilerle marakas çaldı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kahramanmaraş'ta yatırım maliyeti 166 milyon lira olan 20 okul ile 34 tasarım beceri atölyesi açtı. Selçuk, törenin ardından girdiği sınıfta kendisini müzikle karşılayan öğrencileri bir süre dinledikten sonra sıraya oturup eline aldığı marakas ile müziğe eşlik etti.
Şehit Akif Akçadağ Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, açılışı yapılacak olan 20 okul ile 34 tasarım beceri atölyesinin 166 milyon liralık bir yatırım olduğunu söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise öğrencilerin çok daha iyi imkanlarda, öğretmenlerin de çok daha iyi mekanlarda çalışması için gayret gösterdiklerini belirtti. Selçuk, şöyle devam etti:
"Uzaktan eğitim dünyanın geleceğinde çok önemli bir yere sahip ve salgın vesilesiyle ortaya çıkan bu uzaktan eğitim konusu bugün bizim açımızdan bir başka önem taşıyor ve okullarımızın değişimini, dönüşümünü daha da ileriye götürmek için krizi fırsata çevirmek, dezavantajı avantaja çevirmek noktasında bir katkısı oluyor ve bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biliyorsunuz 15 Şubat'tan itibaren Iğdır'da, Çorum'da, Sakarya'da, Edirne'de, Zonguldak'ta, birçok ilimizde peş peşe açılış törenleri yapıyoruz ve binlerce dersliğimizi çocuklarımızın, öğretmenlerimizin hizmetlerine açıyoruz. Bu arada tasarım beceri atölyelerinden de yüzlercesini hayata geçiriyoruz, dün de UNICEF ile beraber 164 tasarım beceri atölyesini açma imkanımız oldu. Bugün Kahramanmaraş'ta 20 okulumuzun 34 tasarım beceri atölyesinin toplu açılışını hep beraber yapacağız inşallah. Ve bu atölyeleri ben şahsen çok önemsiyorum. Bunu 2023 eğitim vizyon belgesine koyarken de çocuklar sadece kağıt kalemle çalışarak bilen çocuklar değil de yapabilen çocuklar olsun hedefiyle hareket ettik. Yani bir şeyi bilmenin ötesi yapabilmektir. Yapabilmek bizim eğitimimizin ana düsturu, yoksa çocuklar sadece soru çözerek de sınavları kazanabilirler ama hayatta sorun çözemezler. Soru çözmek kolay ama sorun çözmek o kadar kolay değil bunun içinde atölyelerin çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bir tasarım beceri atölyesinin gerçekten bir çocuğun hayatını nasıl dönüştürdüğünü binlerce kez görme fırsatı bulmuş bir olarak söylüyorum. Çocukların atölyelerde olması lazım, yıllarca bu atölyelerde tecrübeler de bulunması lazım. Eğer bu tecrübeler olmazsa lise son sınıfa gelir 'Benim İlkim nedir, yeteneğim nedir, hangi bölümü seçsem, nereye gitsem?' diye hâlâ sorularla meşgul olur ama okul öncesinden itibaren binlerce kere tecrübe ederse, deneyim sahibi olursa, deneyim kütüphanesi zenginleşir ve çocuk kendini tanıma imkanı bulur, arkadaşlarına göre kendisine neler yapabildiğini neler yapamadığını fark eder, ona göre gelişim planı ortaya çıkar."
ÖĞRENCİLERLE MARAKAS ÇALDI
Açılışı yapılan okullardan bazılarına video konferans yöntemiyle canlı bağlantının yapıldığı törende Bakan Ziya Selçuk; okula ismi verilen şehit astsubay Akif Akçadağ'ın anne ve babası Bekir ve Serpil Akçadağ, milletvekilleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleriyle birlikte kestiği kurdele ile eğitim yatırımlarının açılışını yaptı. Daha sonra okulu gezen Selçuk, girdiği sınıfta müzikle karşılandı. Bir süre öğrencileri dinleyen Selçuk, daha sonra sıraya oturup eline aldığı marakas ile kendini müziğin ritmine bıraktı.
ÖĞRENCİLERİN TELEFONUNU ALIP SELFİE YAPTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, incelemelerinin ardından okuldan ayrılmak istedi, ancak öğrencilerin ilgisi nedeniyle kolay olmadı. Öğrencilerin fotoğraf çektirme taleplerini kırmayan Selçuk, telefonları elinden alıp kendisi selfie çekti. Selçuk, 9'uncu sınıfta okuyan üçüzler Sude Naz, Ceylan Naz ve Ayşe Naz Çetinkaya ile fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-03-19 13:30:53

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